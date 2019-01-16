2019-01-16T17:05:19+03:00
Общество

Метель и сильный ветер ожидаются в Петербурге в ближайшие сутки

Также в город на Неве придет похолодание
Степан СТЕПАНОВ
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В ближайшие сутки в Петербурге ожидается сильный ветер и метель.В ближайшие сутки в Петербурге ожидается сильный ветер и метель.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Погода в Санкт-Петербурге резко ухудшится в ближайшие сутки. В связи с надвигающимся снегопадом и похолоданием в городе региональное МЧС выпустило экстренное предупреждение для населения. По данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", метель ожидается с самого утра 17 января. Атмосферное давление будет ночью слабо меняться, днем интенсивно понижаться.

- Ночью в Ленобласти местами будет идти небольшой снег, к утру и днем в большинстве районов начнется метель, - пояснил синоптики. - В конце четверга снег станет мокрым, будьте осторожны. Ветер ночью западных направлений 3-8 м/с, днем юго-восточный, южный до 13 м/с.

Сотрудники Госавтоинспекции в свою очередь обращаются к водителям и просят быть предельно внимательными на дороге.

- На дорогах ожидаются снежные заносы, гололедица: температура воздуха ночью опустится до минус 10, местами до минус 15, в течение дня повышение до +1, - предупреждают в ГИБДД.

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