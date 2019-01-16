На КАД и ЗСД установят камеры, фиксирующие среднюю скорость водителя

СЕГОДНЯ 17:59 2019-01-16T17:59:22+03:00

Замер будет фиксировать нарушение не в конкретной точке, а на целом участке трассы

Изменить размер текста: A A

На скоростных трассах в Петербурге в скором времени появятся камеры, фиксирующие среднюю скорость, с которой движется автомобиль. Таким образом, водители, которые сбрасывают скорость только перед установленными камерами, все равно будут пойманы и им придется платить штрафы. Новое оборудование появится на КАД и ЗСД в первом квартале 2019 года.

- С помощью новых комплексов нарушение будет фиксировать не только в конкретной точке, где установлена камера, а на целом участке трассы. Поэтому сбрасывать скорость перед датчиками водителям не поможет, - передает слова замначальника управления ГИБДД Северной столицы и Ленобласти Максима Орлова «Экстренный вызов Санкт-Петербург».

Уже сейчас двадцать специальных видеокомплексов работают в тестовом режиме. В скором времени будут установлены еще двадцать камер.

На данный момент в Петербурге установлены 536 комплексов фиксации скорости, с помощью которых в 2018 году было зафиксировано около трех миллионов нарушений на КАД, ЗСД и других дорогах города.