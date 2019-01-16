В Петербурге двое с лопатами воруют снег

СЕГОДНЯ 18:38 2019-01-16T18:38:54+03:00

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По-настоящему криминальная история произошла в Петербурге. Жители Московского района заметили двоих в среду, 16 января, которые прямо посередине дня, не опасаясь никого, грузили снег в машины. Большими лопатами мужчины зачерпывали сугробы и забрасывали их в легковые машины и «Газель».

- Два неустановленных лица воруют снег во дворе дома 21Б на Смоленской улице. Грузят уже вторую машину, «Газель» на очереди. Чей снег и куда сообщить? – написали в социальной сети очевидцы с места «преступления».

На опубликованном в интернете видео действительно двое мужчин усердно закидывают снег в грузовичок, разгребая сугробы, огороженные специальной лентой. Завершив погрузку они сели в машину и уехали в неизвестном направлении.

В Петербурге двое мужчин грузят снег в "Газель".Видео: Группа ВК "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

- Куда сообщить, чтобы к нам во двор тоже приехали? У нас отличный снег, первоклассный, - шутят петербуржцы в сети. - Может где открыли пункт приема снега за деньги? Пойду тоже собирать в мешки, может ипотеку закрою.

Также многие предположили, что на самом деле «воры» никто иные, как работники ЖКХ. А «Газель» они используют потому, что специальная техника для вывоза снега просто напросто сломалась или ее не хватает на все дворы из-за обильных снегопадов.