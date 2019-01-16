2019-01-16T19:10:53+03:00
Общество

В Петербурге воссоздали квартиру блокадного города

В Доме культуры Приморского района откроется интерактивная инсталляция «Девятьсот дней мужества»
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге открылась квартира блокадного Ленинграда Фото: СПб ГБУ "Приморский культурный центр"В Петербурге открылась квартира блокадного Ленинграда Фото: СПб ГБУ "Приморский культурный центр"
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Плотные занавески, старый абажур, печь-буржуйка. Именно так выглядела типичная квартира жителей блокадного Ленинграда. Такую комнату можно будет увидеть в Доме культуры «Богатырский, 52» в Приморском районе Петербурга, где 17 января откроется интерактивная инсталляция «Девятьсот дней мужества», посвященная 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

- Эта экспозиция важная составляющая нашей работы – донести до молодежи нашу историю, дав возможность стать участником тех событий и на эмоциональном уровне узнать чуть больше, чем написано в учебниках, - говорит директор Приморского культурного центра Анна Михайлова. – Мы хотим сохранить преемственность поколений и очень рады, что дети блокадного Ленинграда стали постоянными посетителями наших мероприятий и кружков.

Посетители выставки смогут заглянуть в квартиру и перенестись в те тяжелые военные годы, почитать письма, рассмотреть санки для перевозки питьевой воды, плакаты блокадного города и указатель «Бомбоубежище». Открывать комнату будут почетные гости – дети осажденного Ленинграда. В их честь прозвучат стихи военных лет и отрывки фронтовых сводок. Посетить выставку могут все желающие до 15 февраля.

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