В Петербурге воссоздали квартиру блокадного города

СЕГОДНЯ 19:10 2019-01-16T19:10:53+03:00

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Плотные занавески, старый абажур, печь-буржуйка. Именно так выглядела типичная квартира жителей блокадного Ленинграда. Такую комнату можно будет увидеть в Доме культуры «Богатырский, 52» в Приморском районе Петербурга, где 17 января откроется интерактивная инсталляция «Девятьсот дней мужества», посвященная 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

- Эта экспозиция важная составляющая нашей работы – донести до молодежи нашу историю, дав возможность стать участником тех событий и на эмоциональном уровне узнать чуть больше, чем написано в учебниках, - говорит директор Приморского культурного центра Анна Михайлова. – Мы хотим сохранить преемственность поколений и очень рады, что дети блокадного Ленинграда стали постоянными посетителями наших мероприятий и кружков.

Посетители выставки смогут заглянуть в квартиру и перенестись в те тяжелые военные годы, почитать письма, рассмотреть санки для перевозки питьевой воды, плакаты блокадного города и указатель «Бомбоубежище». Открывать комнату будут почетные гости – дети осажденного Ленинграда. В их честь прозвучат стихи военных лет и отрывки фронтовых сводок. Посетить выставку могут все желающие до 15 февраля.