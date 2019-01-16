Двуглавый орел вернулся на ограду Александровской колонны на Дворцовой площади

СЕГОДНЯ 21:46 2019-01-16T21:46:16+03:00

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История с двуглавым орлом, который «таинственно пропал» с ограды Александровской колонны на Дворцовой площади Петербурга, окончательно завершилась. Сегодня, 16 января, элемент вернули на свое законное место после небольшой реставрации.

Реставраторы Эрмитажа бережно монтировали декоративный элемент на местоФото: Артем КИЛЬКИН

Фото: Артем КИЛЬКИН

А начиналось все очень бурно. Утром 10 января весь город взбудоражила пропажа птицы. Большинство решило, что орла просто напросто украли какие-то вандалы. Но позже полиция выяснила, что все в порядке.

- В ходе проверки было установлено, что данный элемент демонтирован для проведения ремонтных работ, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

На Дворцовую площадь вернули орла.

Днем реставраторы принесли в специальной коробочке декоративный элемент и приступили к монтажу. «Птичку» бережно водрузили на место и прикрутили на специальный штырь. Теперь двуглавый орел снова гордо восседает на своем законном месте и радует своей красотой петербуржцев и гостей города.