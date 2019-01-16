2019-01-16T21:46:16+03:00
Общество

Двуглавый орел вернулся на ограду Александровской колонны на Дворцовой площади

После реставрации декоративный элемент водрузили на место [видео, фото]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Двуглавого орла вернули на ограду Александровской колонны в ПетербургеДвуглавого орла вернули на ограду Александровской колонны в ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

История с двуглавым орлом, который «таинственно пропал» с ограды Александровской колонны на Дворцовой площади Петербурга, окончательно завершилась. Сегодня, 16 января, элемент вернули на свое законное место после небольшой реставрации.

Реставраторы Эрмитажа бережно монтировали декоративный элемент на место Фото: Артем КИЛЬКИН

Реставраторы Эрмитажа бережно монтировали декоративный элемент на местоФото: Артем КИЛЬКИН

Фото: Артем КИЛЬКИН

А начиналось все очень бурно. Утром 10 января весь город взбудоражила пропажа птицы. Большинство решило, что орла просто напросто украли какие-то вандалы. Но позже полиция выяснила, что все в порядке.

- В ходе проверки было установлено, что данный элемент демонтирован для проведения ремонтных работ, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

На Дворцовую площадь вернули орла.

Днем реставраторы принесли в специальной коробочке декоративный элемент и приступили к монтажу. «Птичку» бережно водрузили на место и прикрутили на специальный штырь. Теперь двуглавый орел снова гордо восседает на своем законном месте и радует своей красотой петербуржцев и гостей города.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«ВКонтакте» заблокирует страницы, торгующие подделками Louis Vuitton
Петербуржцу отменили наказание за видео «Поп поет Мурку»
Жители и защитники блокадного Ленинграда получат более 1,7 миллиарда рублей
В Петербурге воссоздали квартиру блокадного города
В Петербурге двое с лопатами воруют снег
На КАД и ЗСД установят камеры, фиксирующие среднюю скорость водителя
Петербургские руферы проникли на крышу Финляндского вокзала
Метель и сильный ветер ожидаются в Петербурге в ближайшие сутки
Число пострадавших при взрыве на заводе в Кингисеппе увеличилось до пяти человек
«Снежные» пункты Петербурга приняли миллионный кубометр снега
Петербургскую художницу обвинили в растлении малолетних
ЗакС Петербурга предложил ввести обязательную установку газоанализаторов в квартирах
Где можно окунуться в купель на Крещение в Ленобласти в 2019 году