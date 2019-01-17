Снежный апокалипсис в Петербурге 17 января: Самая большая пробка растянулась на 11 км

СЕГОДНЯ 10:52 2019-01-17T10:52:04+03:00

В городе с самого утра 8-балльные заторы

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Утро четверга в Санкт-Петербурге выдалось снежным. О метели в Северной столице предупреждали накануне, но морально к таким заносам многие оказались не готовы. Иначе как объяснить транспортный коллапс, произошедший в городе утром 17 января?

Длинная пробка на 10 утра в Петербурге зафиксирована внешней стороне КАДа от проспекта Культуры до Выборгского шоссе. По данным Яндекс.Пробки, она растянулась на 10,4 км.

Всего же наиболее загруженные магистрали утром были: проспект Стачек в центр (9 баллов), проспект Культуры - Тихорецкий проспект в центр (9 баллов), Приморский проспект в центр (8 баллов).

Крупных пробок произошло несколько: в 9:37 11-километровый затор был от Колтушского шоссе до Октябрьской набережной (пробка продержалась 1 час 10 минут), а в 9:24 стояло Пулковское шоссе: пробка на 7,7 км от мемориального комплекса Пулковский Рубеж до Дунайского проспекта продержалась 1 час 20 минут.