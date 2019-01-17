Два человека, пострадавшие во время взрыва на заводе в Кингисеппе, отпущены домой

СЕГОДНЯ 11:28 2019-01-17T11:28:49+03:00

Пять человек пострадали во время взрыва на заводе "Полипласт" в Кингисеппе. Фото: "Комсомольская правда"

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Следователи продолжают расследование взрыва на заводе в Кингисеппе днем 16 января 2019 года. Напомним, в 11.20 в цеху сухого смешивания здания завода ООО «Полипласт-Северо-Запад» рвануло. По предварительным причинам, возгорание и взрыв произошли в результате ремонтных работ оборудования с применением болгарки. Пострадали 5 человек, но, как сообщили в СУ СКР по Ленинградской области, двое из них сегодня уже находятся дома.

- По факту травмирования рабочих возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба", - отметили следователи. - В больницу Кингисеппа были отправлены пять рабочих - 26, 29, 32, 36 и 45 лет. Двое от госпитализации отказались, остальные сейчас проходят стационарное лечение, угрозы их жизни нет.

Следователи и крикиналисты уже допросили допросили очевидцев и пострадавших, назначили ряд необходимых судебных экспертиз.