2019-01-17T11:28:49+03:00
Происшествия

Два человека, пострадавшие во время взрыва на заводе в Кингисеппе, отпущены домой

Трое рабочих по-прежнему в больнице
Степан СТЕПАНОВ
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Пять человек пострадали во время взрыва на заводе "Полипласт" в Кингисеппе. Фото: "Комсомольская правда"Пять человек пострадали во время взрыва на заводе "Полипласт" в Кингисеппе. Фото: "Комсомольская правда"
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Следователи продолжают расследование взрыва на заводе в Кингисеппе днем 16 января 2019 года. Напомним, в 11.20 в цеху сухого смешивания здания завода ООО «Полипласт-Северо-Запад» рвануло. По предварительным причинам, возгорание и взрыв произошли в результате ремонтных работ оборудования с применением болгарки. Пострадали 5 человек, но, как сообщили в СУ СКР по Ленинградской области, двое из них сегодня уже находятся дома.

- По факту травмирования рабочих возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба", - отметили следователи. - В больницу Кингисеппа были отправлены пять рабочих - 26, 29, 32, 36 и 45 лет. Двое от госпитализации отказались, остальные сейчас проходят стационарное лечение, угрозы их жизни нет.

Следователи и крикиналисты уже допросили допросили очевидцев и пострадавших, назначили ряд необходимых судебных экспертиз.

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