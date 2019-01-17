В центре Петербурга ограничат движения в связи с репетициями парада к 75-летию снятия блокады

СЕГОДНЯ 12:07 2019-01-17T12:07:02+03:00

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Масштабные репетиции парада в честь 75-летия снятия блокады, которые пройдут на Дворцовой площади, ограничат движение по нескольким улицам в центре Санкт-Петербурга. Полный список перекрытых дорог опубликовал комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

- Так, с 20.00 до 23.00 22 января, с 09.00 до 13.00 24 января и с 16.00 26 января до 13.00 27 января по набережной реки Мойки от Невского проспекта до Певческого моста, Миллионной улицы, Певческому проезду, набережной Зимней канавки, по Дворцовой набережной в направлении от Дворцового моста к Троицкому мосту движение транспортных средств будет прекращено, - сообщает пресс-служба КРТИ.

Также с 20.00 до 23.00 22 января, с 09.30 до 13.00 24 января и с 08.00 до 13.00 27 января проезд транспорта будет закрыт по Дворцовому проезду, Адмиралтейскому проезду от Гороховой улицы до Невского проспекта, Адмиралтейской набережной, Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцового проезда.

Кроме этого, с 00.00 21 января до 13.00 27 января будет запрещена парковка на набережной Мойки от Невского проспекта до Певческого моста и Миллионной улицы.