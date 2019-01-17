2019-01-17T12:07:02+03:00
Общество

В центре Петербурга ограничат движения в связи с репетициями парада к 75-летию снятия блокады

Схемы объезда опубликовал комитет по развитию транспортной инфраструктуры
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
На Дворцовой площади пройдет репетиция парада к 75-летию снятия блокады.На Дворцовой площади пройдет репетиция парада к 75-летию снятия блокады.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Масштабные репетиции парада в честь 75-летия снятия блокады, которые пройдут на Дворцовой площади, ограничат движение по нескольким улицам в центре Санкт-Петербурга. Полный список перекрытых дорог опубликовал комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

- Так, с 20.00 до 23.00 22 января, с 09.00 до 13.00 24 января и с 16.00 26 января до 13.00 27 января по набережной реки Мойки от Невского проспекта до Певческого моста, Миллионной улицы, Певческому проезду, набережной Зимней канавки, по Дворцовой набережной в направлении от Дворцового моста к Троицкому мосту движение транспортных средств будет прекращено, - сообщает пресс-служба КРТИ.

Также с 20.00 до 23.00 22 января, с 09.30 до 13.00 24 января и с 08.00 до 13.00 27 января проезд транспорта будет закрыт по Дворцовому проезду, Адмиралтейскому проезду от Гороховой улицы до Невского проспекта, Адмиралтейской набережной, Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцового проезда.

Кроме этого, с 00.00 21 января до 13.00 27 января будет запрещена парковка на набережной Мойки от Невского проспекта до Певческого моста и Миллионной улицы.

Еще больше материалов по теме: «75-ая годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Беглов и Макаров поздравили горожан с Днем прорыва блокады
Два человека, пострадавшие во время взрыва на заводе в Кингисеппе, отпущены домой
На Сызранской улице прорвало трубу с холодной водой, а на Белградской – с горячей
Снежный апокалипсис в Петербурге 17 января: Самая большая пробка растянулась на 11 км
Трехлетняя девочка обварилась кипятком из опрокинутого чайника
Из-за снега Петербург встал в 7-балльных пробках
На Крестовском острове ночью сгорел банкетный зал
Дорожные службы готовятся к сильному снегопаду в Петербурге
Пьяный пассажир разбил стекло в маршрутке бутылкой шампанского
Прогноз погоды на 17 января: в четверг Петербург завалит снегом
Двуглавый орел вернулся на ограду Александровской колонны на Дворцовой площади
«ВКонтакте» заблокирует страницы, торгующие подделками Louis Vuitton
Петербуржцу отменили наказание за видео «Поп поет Мурку»
Жители и защитники блокадного Ленинграда получат более 1,7 миллиарда рублей
В Петербурге воссоздали квартиру блокадного города
В Петербурге двое с лопатами воруют снег
На КАД и ЗСД установят камеры, фиксирующие среднюю скорость водителя
Петербургские руферы проникли на крышу Финляндского вокзала
Метель и сильный ветер ожидаются в Петербурге в ближайшие сутки
Число пострадавших при взрыве на заводе в Кингисеппе увеличилось до пяти человек
«Снежные» пункты Петербурга приняли миллионный кубометр снега
Петербургскую художницу обвинили в растлении малолетних
ЗакС Петербурга предложил ввести обязательную установку газоанализаторов в квартирах
Где можно окунуться в купель на Крещение в Ленобласти в 2019 году