2019-01-17T12:32:39+03:00
Общество

Беглов и Макаров поздравили горожан с Днем прорыва блокады

18 января 1943 года войскам Красной армии удалось установить сухопутную связь Ленинграда с "большой землей"
Петр КИБЕР
Поделиться:
Беглов и Макаров поздравили петербуржцев с Днем прорыва блокады.Беглов и Макаров поздравили петербуржцев с Днем прорыва блокады.Фото: Илья СМИРНОВ
Изменить размер текста:

Совсем скоро – 27 января в городе на Неве масштабно отметят 75-летие полного снятия блокады Ленинграда. Но чуть раньше в Петербурге вспомнят и другой подвиг солдат Красной армии. 18 января 1943 года бойцам Ленинградского и Волховского фронтов удалось прорвать кольцо фашистской осады и связать город с "большой землей".

- Прорыв блокады стал переломным моментом в битве за Ленинград. Он придал жителям и защитникам города жизненные силы, уверенность в близкой победе над врагом. – говорится в текс те совместного обращения врио губернатора Беглова и председателя ЗакСа Макарова, которое приводит пресс-служба Смольного. - Сердечно поздравляем всех ленинградцев-петербуржцев с праздником! Желаем крепкого здоровья, благополучия, мира и добра!

По словам первых лиц города, почти 900 дней блокады – это особая страница в истории Великой Отечественной войны, невероятный пример мужества и стойкости, которые проявили ленинградцы. И память об этом подвиге священна для всех жителей города на Неве.

Еще больше материалов по теме: «75-ая годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Петербурга ограничат движения в связи с репетициями парада к 75-летию снятия блокады
Два человека, пострадавшие во время взрыва на заводе в Кингисеппе, отпущены домой
На Сызранской улице прорвало трубу с холодной водой, а на Белградской – с горячей
Снежный апокалипсис в Петербурге 17 января: Самая большая пробка растянулась на 11 км
Трехлетняя девочка обварилась кипятком из опрокинутого чайника
Из-за снега Петербург встал в 7-балльных пробках
На Крестовском острове ночью сгорел банкетный зал
Дорожные службы готовятся к сильному снегопаду в Петербурге
Пьяный пассажир разбил стекло в маршрутке бутылкой шампанского
Прогноз погоды на 17 января: в четверг Петербург завалит снегом
Двуглавый орел вернулся на ограду Александровской колонны на Дворцовой площади
«ВКонтакте» заблокирует страницы, торгующие подделками Louis Vuitton
Петербуржцу отменили наказание за видео «Поп поет Мурку»
Жители и защитники блокадного Ленинграда получат более 1,7 миллиарда рублей
В Петербурге воссоздали квартиру блокадного города
В Петербурге двое с лопатами воруют снег
На КАД и ЗСД установят камеры, фиксирующие среднюю скорость водителя
Петербургские руферы проникли на крышу Финляндского вокзала
Метель и сильный ветер ожидаются в Петербурге в ближайшие сутки
Число пострадавших при взрыве на заводе в Кингисеппе увеличилось до пяти человек
«Снежные» пункты Петербурга приняли миллионный кубометр снега
Петербургскую художницу обвинили в растлении малолетних
ЗакС Петербурга предложил ввести обязательную установку газоанализаторов в квартирах
Где можно окунуться в купель на Крещение в Ленобласти в 2019 году