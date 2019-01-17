Беглов и Макаров поздравили горожан с Днем прорыва блокады

СЕГОДНЯ 12:32 2019-01-17T12:32:39+03:00

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Совсем скоро – 27 января в городе на Неве масштабно отметят 75-летие полного снятия блокады Ленинграда. Но чуть раньше в Петербурге вспомнят и другой подвиг солдат Красной армии. 18 января 1943 года бойцам Ленинградского и Волховского фронтов удалось прорвать кольцо фашистской осады и связать город с "большой землей".

- Прорыв блокады стал переломным моментом в битве за Ленинград. Он придал жителям и защитникам города жизненные силы, уверенность в близкой победе над врагом. – говорится в текс те совместного обращения врио губернатора Беглова и председателя ЗакСа Макарова, которое приводит пресс-служба Смольного. - Сердечно поздравляем всех ленинградцев-петербуржцев с праздником! Желаем крепкого здоровья, благополучия, мира и добра!

По словам первых лиц города, почти 900 дней блокады – это особая страница в истории Великой Отечественной войны, невероятный пример мужества и стойкости, которые проявили ленинградцы. И память об этом подвиге священна для всех жителей города на Неве.