СЕГОДНЯ 15:36 2019-01-17T15:36:44+03:00

Китайские искусствоведы проведут два года в тюрьме за контрабанду картин из Петербурга Фото: архив "КП"

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Двое граждан Китая проведут два года в петербургской тюрьме за попытку вывезти из России художественные произведения искусства, не имея на это соответствующее разрешение. Сегодня, 17 января, Московский районный суд Северной столицы огласил приговор иностранцам: директору Хейлунцзянской академии художеств в городе Харбин Чэнь Фэнюе и его сотруднику Чэнь Дуному.

- Во время своего визита в Москву и Петербург граждане Китая приобрели картины «Ленин на съезде комбедов» автора Фридмана стоимостью более 49 тысяч рублей, этюд «Ленин с красноармейцами у карты» Токарева за 66 тысяч рублей, этюд «Пастушок» автора Соломина более чем за 50 тысяч рублей, картину «Портрет женщины с гранатовым кулоном», написанную Иогансоном, стоимость более 1,5 миллионов рублей. Все данные произведения искусства являются культурными ценностями России, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В совокупности, стоимость картин составила более 1,7 миллионов рублей. После того, как искусствоведы приобрели живопись, 30 мая прошедшего года, несмотря на то, что они имели опыт законного перемещения через границу культурных ценностей, погрузили полотна в багаж и попытались уехать с ним в Китай. Однако таможню пройти не смогли, так как не имели на руках разрешительных документов.

Во время суда китайские граждане свою вину признали. Теперь их ожидает исправительная колония. Картины же были конфискованы и переданы обратно в Россию.