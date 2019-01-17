Водители снегоуборщика и легковушки устроили драку после ДТП на Смольном проспекте

СЕГОДНЯ 18:06 2019-01-17T18:06:34+03:00

Водители снегоуборщика и легковушки подрались после ДТП в Петербурге Фото: стоп-кадр видео драки

В Петербурге автомобилисты не поделили дорогу и решили разрешить спор на кулаках [видео]

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На Смольном проспекте в самом центре Петербурга утром в четверг, 17 января, произошла драка между двумя автомобилистами. Дорогу не поделили водитель снегоуборочной машины и легкового автомобиля. После ДТП, мужчины повыскакивали на улицу и принялись решать спор кулаками.

- В 10:25 на Смольном проспекте Центрального района Петербурга произошла авария с участием снегоуборочной машины и иномарки «Шкода Румстер». Снегоуборщик начал сдавать на дороге назад по полосе с односторонним движением, при этом его не смутили другие автомобилисты, которые ехали сзади, - сообщили в социальных сетях свидетели ДТП.

После столкновения водители вышли на улицу и стали устраивать разборки: кто прав, кто виноват. В итоге спор между сотрудником коммунальных служб и водителем «легковушки» завязалась драка.

Водители снегоуборочной машины и легковушки устроили драку после ДТП на Смольном проспекте Петербурга.Видео: Группа ВК "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Мужчины начали размахивать руками и кричать на друг друга. К счастью, неподалеку проходил сотрудник полиции, который разнял взбушевавшихся водителей.