2019-01-17T18:06:34+03:00
Общество

Водители снегоуборщика и легковушки устроили драку после ДТП на Смольном проспекте

В Петербурге автомобилисты не поделили дорогу и решили разрешить спор на кулаках [видео]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Водители снегоуборщика и легковушки подрались после ДТП в Петербурге Фото: стоп-кадр видео дракиВодители снегоуборщика и легковушки подрались после ДТП в Петербурге Фото: стоп-кадр видео драки
Изменить размер текста:

На Смольном проспекте в самом центре Петербурга утром в четверг, 17 января, произошла драка между двумя автомобилистами. Дорогу не поделили водитель снегоуборочной машины и легкового автомобиля. После ДТП, мужчины повыскакивали на улицу и принялись решать спор кулаками.

- В 10:25 на Смольном проспекте Центрального района Петербурга произошла авария с участием снегоуборочной машины и иномарки «Шкода Румстер». Снегоуборщик начал сдавать на дороге назад по полосе с односторонним движением, при этом его не смутили другие автомобилисты, которые ехали сзади, - сообщили в социальных сетях свидетели ДТП.

После столкновения водители вышли на улицу и стали устраивать разборки: кто прав, кто виноват. В итоге спор между сотрудником коммунальных служб и водителем «легковушки» завязалась драка.

Водители снегоуборочной машины и легковушки устроили драку после ДТП на Смольном проспекте Петербурга.Видео: Группа ВК "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Мужчины начали размахивать руками и кричать на друг друга. К счастью, неподалеку проходил сотрудник полиции, который разнял взбушевавшихся водителей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Петербург сковали 10-балльные пробки из-за снегопада
На улицы Петербурга 17 января выпала среднемесячная норма осадков
Годовалая девочка отравилась сердечными таблетками в Петербурге
Пожар в типографии в Петербурге, где погиб человек, локализован
Пожар вспыхнул в газетной типографии на Ленинском проспекте
Капитана дальнего плавания с простреленной головой нашли в квартире в Петербурге
На Московском вокзале мошенник «заработал» 25 тысяч, прося купить билет до Перми
Китайские искусствоведы проведут два года в тюрьме за контрабанду картин из Петербурга
19-летний петербуржец соблазнил психически нездоровую девочку-подростка
Петербуржцы предпенсионного возраста получат право на бесплатную юридическую помощь
Беглов и Макаров поздравили горожан с Днем прорыва блокады
В центре Петербурга ограничат движения в связи с репетициями парада к 75-летию снятия блокады
Два человека, пострадавшие во время взрыва на заводе в Кингисеппе, отпущены домой
На Сызранской улице прорвало трубу с холодной водой, а на Белградской – с горячей
Снежный апокалипсис в Петербурге 17 января: Самая большая пробка растянулась на 11 км