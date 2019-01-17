Водители снегоуборщика и легковушки устроили драку после ДТП на Смольном проспекте
На Смольном проспекте в самом центре Петербурга утром в четверг, 17 января, произошла драка между двумя автомобилистами. Дорогу не поделили водитель снегоуборочной машины и легкового автомобиля. После ДТП, мужчины повыскакивали на улицу и принялись решать спор кулаками.
- В 10:25 на Смольном проспекте Центрального района Петербурга произошла авария с участием снегоуборочной машины и иномарки «Шкода Румстер». Снегоуборщик начал сдавать на дороге назад по полосе с односторонним движением, при этом его не смутили другие автомобилисты, которые ехали сзади, - сообщили в социальных сетях свидетели ДТП.
После столкновения водители вышли на улицу и стали устраивать разборки: кто прав, кто виноват. В итоге спор между сотрудником коммунальных служб и водителем «легковушки» завязалась драка.
Водители снегоуборочной машины и легковушки устроили драку после ДТП на Смольном проспекте Петербурга.Видео: Группа ВК "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
Мужчины начали размахивать руками и кричать на друг друга. К счастью, неподалеку проходил сотрудник полиции, который разнял взбушевавшихся водителей.