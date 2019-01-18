В День снятия блокады в Петербурге объявят минуту молчания

СЕГОДНЯ 09:40 2019-01-18T09:40:05+03:00

Мероприятия 27 января будут включать в себя парад «Ленинградской победы», а также салют у Петропавловской крепости

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Сегодня, 18 января отмечается 76 лет со дня прорыва блокады Ленинграда. Именно в этот день, холодной зимой 1943 года войска Ленинградского и Волховского фронтов смогли открыть путь из осажденного города к «большой земле». А 27-го числа отметят уже 75-летие полного снятия блокады. И этот день будет насыщен торжественными мероприятиями.

- Мы должны провести праздничные торжества на самом высоком уровне, учесть пожелания и предложения наших ветеранов, - приводит слова Александра Беглова пресс-служба Смольного.

По требованию врио губернатора, перед парадом на Дворцовой площади, который посетят блокадники из 19 стран мира, пройдет минута молчания в память о погибших в те страшные годы. Не забудут и петербуржцев, которые придут в центр города с портретами родных – им выделят специальное место на площади.

Церемония прохождения войск Западного военного округа, а также колонн техники начнется 27 января в 10 часов утра. Из-за этого традиционное возложение венков на Пискаревском кладбище перенесли на день раньше. А завершит торжества в честь «Лениградской победы» салют у Петропавловской крепости.

Залпы начнут взлетать в небо ровно в 21:00 27 января.