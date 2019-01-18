На главный купол Скорбящего храма в Петербурге установили крест

СЕГОДНЯ 18:04 2019-01-18T18:04:07+03:00

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Сегодня 18 января церковь «Всех скорбящих Радость» в Петербурге получила главный крест. С помощью строительного крана его установили на купол храма. На торжественной церемонии освещения крестов и колоколов присутствовали временно исполняющий обязанности губернатора Северной столицы Александр Беглов, митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

- Вместе с представителями духовенства и подрядчиками Беглов обсудил ход воссоздания церки иконы Божией Матери. По мнению градоначальника, Скорбящий храм станет достойным украшением проспекта Обуховской обороны и набережной Невы, - сообщил Смольный.

Церковь «Всех скорбящих Радость» была построена в конце 19-го века. В 1933 году он был закрыт и взорван. Весной 2016 года началось воссоздание храма по архивным чертежам и фотографиям. К данному моменту уже укреплен исторический фундамент, полностью построено здание, установлены купола, которые ожидают кресты. Сегодня, в крещенский сочельник, прихожане впервые за многие годы услышали праздничный перезвон с церковной колокольни.