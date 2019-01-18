В Петербурге сел спецборт МЧС с тяжелобольным младенцем из Оренбурга
В аэропорту «Пулково» Петербурга около пяти часов вечера 17 января приземлился спецборт МЧС России. На борту самолета «Сухой Суперджет 100» находился тяжелобольной новорожденный ребенок из Оренбурга, который нуждается в срочной медицинской помощи в Северной столице.
- На летном поле шестидневного малыша и его сопровождающих встретили сотрудники петербургского главка МЧС, психологи и врачи, - сообщила пресс-служба спасателей Петербурга.
По словам медиков, маленький пациент хорошо перенес полет. Ухудшения здоровья не было. На самолете, на котором летел ребенок, находится современное оборудование, специальный медицинский модуль, аппарат искусственного дыхания и кардиомонитор. Все это позволяет оказывать медицинскую помощь во время полета.
Малыша экстренно доставили в перинатальный центр ФГБОУ «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» для прохождения специального лечения, где ему будет оказана высокотехнологическая помощь.