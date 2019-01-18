2019-01-18T20:18:04+03:00
Здоровье

В Петербурге сел спецборт МЧС с тяжелобольным младенцем из Оренбурга

Полет маленький пациент перенес хорошо
Лилия КОЗЛОВА
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В аэропорту Петербурга приземлился спецборт МЧС с тяжелобольным младенцем из Оренбурга Фото: МЧС ПетербургаВ аэропорту Петербурга приземлился спецборт МЧС с тяжелобольным младенцем из Оренбурга Фото: МЧС Петербурга
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В аэропорту «Пулково» Петербурга около пяти часов вечера 17 января приземлился спецборт МЧС России. На борту самолета «Сухой Суперджет 100» находился тяжелобольной новорожденный ребенок из Оренбурга, который нуждается в срочной медицинской помощи в Северной столице.

- На летном поле шестидневного малыша и его сопровождающих встретили сотрудники петербургского главка МЧС, психологи и врачи, - сообщила пресс-служба спасателей Петербурга.

По словам медиков, маленький пациент хорошо перенес полет. Ухудшения здоровья не было. На самолете, на котором летел ребенок, находится современное оборудование, специальный медицинский модуль, аппарат искусственного дыхания и кардиомонитор. Все это позволяет оказывать медицинскую помощь во время полета.

Малыша экстренно доставили в перинатальный центр ФГБОУ «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» для прохождения специального лечения, где ему будет оказана высокотехнологическая помощь.

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