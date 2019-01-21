На Белградской улице прорвало трубу с кипятком

СЕГОДНЯ 14:35 2019-01-21T14:35:26+03:00

Это уже вторая коммунальная авария за три дня на данной улице

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И снова жители Петербурга жалуются на коммунальную аварию теплотрассы во Фрунзенском районе. Днем в понедельник, 21 января, около двух часов дня кипяток начал выливаться на поверхность из трубы на Белградской улице. Причем последний раз ЧП на этом участке было в пятницу, 18 января.

- Оставили дом без горячей воды и отопление. Трубы рвутся, а если машина чья-то там стоит, человек был или в окна заливает. Кошмар, - посетовали петербуржцы в социальных сетях.

По словам очевидцев, из места прорыва трубы вверх поднимается фонтан кипятка. Из-за горячей воды дворы и близстоящие дома до самых крыш окутал густой белый пар. Сообщений о пострадавших пока что не поступало. Прибыли ли уже аварийные службы на место, пока не известно.