2019-01-21T15:18:48+03:00
Общество

900 свечей зажгут в парке 300-летия в память о фашистской блокаде Ленинграда

Участники акции 26 января почтут минутой молчания жителей и защитников города на Неве
Лилия КОЗЛОВА
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В парке 300-летия 26 января зажгут 900 свечей в память о блокаде Ленинграда Фото: архив "КП"В парке 300-летия 26 января зажгут 900 свечей в память о блокаде Ленинграда Фото: архив "КП"
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В Петербурге 26 января 2019 года состоится мероприятие, посвященное блокаде Ленинграда. Участники акции «Память о подвиге» соберутся в Приморском районе, в парке 300-летния, и символически зажгут 900 свечей.

- В субботу, 26 января, в 13:00 в парке 300-летия зажгут 900 свечей и почтят минутой молчания жителей и защитников Ленинграда, а также героев Великой Отечественной войны, - рассказади в пресс-службе Приморского культурного центра.

В этот день со сцены, установленной в парке, будут звучать песни и стихотворения военных лет. Исполнят их лауреаты конкурса художественного слова имени Ольги Берггольц и хоровые коллективы Приморского культурного центра. Также для зрителей и участников мероприятия будет работать полевая кухня.

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