Петербуржец пытался вывезти контрабандой в Финляндию тысячу веников

СЕГОДНЯ 17:25 2019-01-21T17:25:08+03:00

Зачем ему такое количество приспособлений для уборки, мужчина пояснить не смог

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Удивительную партию контрабандного товара обнаружили при досмотре микроавтобуса с финскими номерами сотрудники Выборгской таможни. В кузове машины, за рулем которой находился гражданин России, лежали…веники.

- Всего в связках оказалось количеством 1050 хозяйственных веников общим весом 324 килограмма, - сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Учитывая, что никаких товаров для декларирования водитель не предъявлял, то в его отношении было заведено административное производство. Учитывая количество веников, мужчина даже не пытался убедить таможенников в том, что везет товар для собственного пользования.

Вопрос зачем в Финляндии российские веники да еще в таком объеме, так и остался без ответа. А всего с начала 2019 года – менее, чем за три недели, таможенниками уже возбуждено 54 дела незаконной перевозке товаров через границу. Чаще всего нарушители везут незадекларированные молочные и мясные продукты питания, табак, электрооборудование и другие товары, непредназначенные для личного пользования. Но веники в таком количестве попались впервые.