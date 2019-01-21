2019-01-21T20:03:43+03:00
Общество

В 2018 году петербуржцы заплатили 2 миллиарда рублей по долгам за отопление

В ГУП «ТЭК СПб» назвали ушедший сезон самым успешным по работе с неплательщиками
Петр КИБЕР
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За 2018 год петербуржцы заплатили 2 миллиарда долгов за тепло.За 2018 год петербуржцы заплатили 2 миллиарда долгов за тепло.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Более двух миллиардов рублей поступило на счета «Теплоэнерго комплекса Санкт-Петербурга» («ТЭК СПБ») за 2018 год. Именно столько вернули должники, не платившие за тепло в своих домах. Уровень сборов в компании назвали рекордным.

- Количество поданных в суд заявлений и положительных решений по ним выросло в 10 раз за 10 лет, - сообщает пресс-служба «ТЭК СПб».

За ушедший год юристы компании подали 1864 иска о взыскании долгов за коммунальные услуги. 1578 вступили в законную силу, благодаря чему удалось вернуть 2 миллиарда, 22,9 миллионов рублей. Это на 16 процентов больше, чем за 2017 год.

Основными должниками - более 80 процентов – являются так называемые исполнители коммунальных услуг, то есть ТСЖ и управляющие компании. Именно они задерживают перевод денег, которые исправно платят горожане. Впрочем, и среди последних есть злостные нарушители, с которыми будут работать через суд.

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