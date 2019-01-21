УФАС приостановил конкурс на реставрацию фасадов Маринского дворца

СЕГОДНЯ 21:21 2019-01-21T21:21:36+03:00

Жалобу на проведение торгов по 33-миллионной заявке подала одна из общественных организаций Петербурга

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Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу (УФАС) приостановило конкурс на право проведения реставрационных работ фасада Мариинского дворца после получения жалобы.

- Рассмотрение претензии состоится 22 января на комиссии УФАС, - сообщает пресс-служба ведомства.

В сути жалобы говорится о несоответствии требований заказчика, которым выступает Законодательное Собрание Петербурга. По мнению общественников, дополнительные требования к участникам, которые могут быть допущены до торгов, не являются критерием дальнейшей оценки самих конкурсантов.

Кроме этого активисты нашли еще несколько несоответствий требованиям проведения подобных аукционов. В случае, если комиссия ФАС согласится с доводами жалобщиков, то конкурс будет отменен и проведен заново.

Общая сумма контракта составляет 33 миллиона рублей.