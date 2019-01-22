2019-01-22T09:16:31+03:00
Общество

Петербуржцы жалуются на зловонный пар в доме в Красногвардейском районе

Вся лестница первого этажа заледенела, а в квартирах стоит ужасный запах
Лилия КОЗЛОВА
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Зловонный пар "поселился" в парадной дома в ПетербургеЗловонный пар "поселился" в парадной дома в ПетербургеФото: СОЦСЕТИ
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А одном из домов на улице Маршала Тухачевского в Красногвардейском районе Петербурга зловоние проникает в каждую квартиру. Из подвала поднимается какой-то отвратительного запаха пар, из-за которого жизнь местных граждан стала невыносимой.

- Уже который раз творится этот кошмар в доме 33 на Маршала Тухачевского. Из подвала валит вонючий пар, вся лестница первого этажа заледенела, в квартирах ужасный запах, - жалуются на условия проживания местные жители в соцсетях.

По словам страдающих от мерзкого запаха, обращения в ЖЭК успехом не увенчались, мол не их зона ответственности. Аварийные службы тоже не могут ничего исправить. Петербуржцы советуют местным жителям продолжать добиваться ремонта.

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