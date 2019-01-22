Прокуратура потребовала привести исторические дома на Васильевском острове в надлежащий вид

СЕГОДНЯ 09:51 2019-01-22T09:51:35+03:00

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Прокуратура вместе с Госжилищной инспекцией и КГИОП провела проверку состояния жилых домов в историческом районе Петербурга на Васильевском острове. Оказалось, что здания, которые являются культурной ценностью города на Неве, в непотребном виде. Дома мало того, что разрушаются, так еще являются потенциально опасными для местных жителей.

- Проверку проходили многоквартирные дома 11 и 17 на Среднем проспекте, которые являются объектами культурного наследия Петербурга. Дом 11 – «Дом Гулина, постройки 1902 года», а дом 17 – «Дом с флигелями семьи Брюлловых постройки 1872-1873 годов», - сообщили в прокуратуре города на Неве.

Несмотря на свою ценность, здания находятся в печальном состоянии. На фасадах разрушается штукатурка, выпадают кирпичи, нависающие элементы, которые могут упасть на человека, не отбиты. Штукатурка на цоколе также крошится, фундамент разрушается. Внутри двора на стенах висят многочисленные кондиционеры, на которые не были даны разрешения.

Прокуратура обратилась к управляющей компании ООО «УК «Мир», которая обязана исправить нарушения и привести красивые исторические здания Петербурга в надлежащее состояние.