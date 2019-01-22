Петербуржцы сдали почти три тысячи новогодних елок

СЕГОДНЯ 11:31 2019-01-22T11:31:21+03:00

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Новогодние праздники 2019 года в Петербурге совсем позади. Жители города сняли с елок украшения и вынесли осыпающиеся деревья на улицу. Специально в нескольких района Северной столицы работали пункты приема, куда можно было сдать потерявшие величие и красоту ели. Всего на январской акции удалось собрать почти три тысячи деревьев.

- С 2015 по 2018 год мы организовывали акцию сами, за это время собрав на переработку 7,4 тыс. деревьев, — отметили координаторы движения «Мусора.Больше.Нет». — В прошлом году на 20 точках приема за 2 часа наши волонтеры собрали 2600 хвойных, в этом же году точек было меньше, но деревьев собрали больше.

В Адмиралтейском, Калининском, Красногвардейском и Красносельском районах Петербурга в течение нескольких дней в январе проходила акция по сбору и переработке хвойных деревьев. В результате на пункт дробления отправились 2950 деревьев. Их превратят в щепу и подстилку для диких животных в реабилитационном центре «Велес».

Вместо того чтобы после праздников отправлять елки на свалки, горожане в 2019 году могли воспользоваться 12 пунктами приема. Для того, чтобы в будущем году мест для сдачи деревьев было больше, общественники советуют неравнодушным петербуржцам проявить инициативу и обратиться в администрацию губернатора города с просьбой подключить власть к организации приема елок.