2019-01-22T15:34:59+03:00
Общество

Центр Петербурга начали посыпать гранитной крошкой

Первыми стали Невский проспект, Литейный проспект и Караванная улица
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments2
Центр Петербурга начали посыпать гранитной крошкой. Фото: "Невские новости".Центр Петербурга начали посыпать гранитной крошкой. Фото: "Невские новости".
Изменить размер текста:

Комитет по благоустройству Петербурга начал использовать гранитную крошку при обработке улиц центра города в качестве противоскользящей добавки. Это должно уберечь петербуржцев от падений и спасти обувь от соли.

- Очень хороший эффект, когда есть морозец и накат на снегу. Пока погода позволяет, будем использовать гранитную посыпку, - приводят слова главы комитета по благоустройству Владимира Рублевского «Невские новости».

Сама крошка считается хорошей, но более дорогой альтернативой соли и реагентам, которыми топили снег или песку, которым посыпали дороги. В соседней Финляндии гранитной крошкой обрабатывают не только пешеходные зоны, но и дороги, что делает их менее скользкими. После зимы гранитную крошку собирают и на следующий год используют повторно.

В Северной столице эту технологию начали применять недавно, однако объем нововведения увеличивается с каждым сезоном. Так, за зиму 2016–2017 года дорожники израсходовали в 4,5 раза больше гранитной крошки, чем в предыдущие годы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полиция изъяла 9 килограммов серебра без документов с ярмарки
В Петербурге нашли «царь-сосульку»
Четверо учеников школы в Петербурге отравились рецептурным лекарством
Из-за акции «Улица жизни» закроют проезд по Манежной площади
75 тонн томатов с личинками моли из Марокко не пустили в Петербург
21 января в Петербурге установлен новый рекорд по количеству ДТП за зиму 2019
77 лет назад началась эвакуация из блокадного Ленинграда по «Дороге жизни»
В спортзале два школьника надругались над 11-летней одноклассницей
Названы самые популярные места в Петербурге в новогодние каникулы 2019
Петербуржцы сдали почти три тысячи новогодних елок
Пожар разгорелся в здании Арбитражного суда Петербурга
Прокуратура потребовала привести исторические дома на Васильевском острове в надлежащий вид
Горят гаражи в Коломягах рядом с дачными домами
Петербуржцы жалуются на зловонный пар в доме в Красногвардейском районе
Ночью в Петербурге горело студенческое общежитие
«Голодный» петербуржец похитил колбасу из магазина
Погода на 22 января в Петербурге: Морозы немного отступят
Смольный определил порядок и размер выплат к 75-летию снятия блокады
На Светлановском проспекте снегоуборочная машина застряла в снегу