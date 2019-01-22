Центр Петербурга начали посыпать гранитной крошкой

СЕГОДНЯ 15:34 2019-01-22T15:34:59+03:00

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Комитет по благоустройству Петербурга начал использовать гранитную крошку при обработке улиц центра города в качестве противоскользящей добавки. Это должно уберечь петербуржцев от падений и спасти обувь от соли.

- Очень хороший эффект, когда есть морозец и накат на снегу. Пока погода позволяет, будем использовать гранитную посыпку, - приводят слова главы комитета по благоустройству Владимира Рублевского «Невские новости».

Сама крошка считается хорошей, но более дорогой альтернативой соли и реагентам, которыми топили снег или песку, которым посыпали дороги. В соседней Финляндии гранитной крошкой обрабатывают не только пешеходные зоны, но и дороги, что делает их менее скользкими. После зимы гранитную крошку собирают и на следующий год используют повторно.

В Северной столице эту технологию начали применять недавно, однако объем нововведения увеличивается с каждым сезоном. Так, за зиму 2016–2017 года дорожники израсходовали в 4,5 раза больше гранитной крошки, чем в предыдущие годы.