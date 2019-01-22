2019-01-22T16:26:22+03:00
Происшествия

Полиция изъяла 9 килограммов серебра без документов с ярмарки

Торговцы, которые не смогли объяснить происхождение украшений, остались без своего товара
Петр КИБЕР
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Полиция изъяла на ярмарке 9 килограммов серебряных украшений. Фото: Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛОПолиция изъяла на ярмарке 9 килограммов серебряных украшений. Фото: Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО
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Полиция Петербурга провела рейд по выставке-продаже украшений, которая проходит в одном из спортивно-концертных комплексов города и изъяла более девяти килограммов ювелирных изделий из серебра.

- Украшения были без государственного пробирного клейма, а документы на их продажу и хранение у предпринимателя и вовсе отсутствовали, - сообщает пресс-служба ГУ ВМД по Петербургу и Ленинградской области.

Учитывая, что объяснить происхождение товара продавец не смог, стражам порядка ничего не оставалось, как изъять из продажи все ювелирные изделия.

Сейчас в отношении предпринимателя возбуждено административное дело по статье «нарушение правил обращения драгоценных металлов или изделий, их содержащих». Кроме того, что изъятое серебро бизнесмену не вернут, ему еще грозит крупный штраф за незаконную торговлю.

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