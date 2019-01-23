Писатель-фантаст Михаил Ахманов умер в Петербурге

СЕГОДНЯ 09:24 2019-01-23T09:24:09+03:00

Ученый-физик и литератор скончался еще 10 января, но об этом стало известно только сейчас

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На 73-м году жизни в Петербурге умер писатель-фантаст, ученый-физик и член Союза писателей города на Неве Михаил Нахмансон. Самый известный псевдоним литератора – Михаил Ахманов, но также он творил под именами – Дж. Лэрд, Майкс Мэнсон, М. Сайнер и Шон Дуглас Сэлори. Автор множества фантастических романов, литературы для людей с диабетом и переводов умер 10 января 2019 года, однако широкой общественности это стало известно только сегодня.

- Ах, как жиль. Скончался мой добрый друг и один из самых моих любимых писателей Михаил Ахманов, - выразил слова скорби на своей страничке в соцсети депутат ЗакСа Петербурга Борис Вишневский. – У меня есть почти все его книги. Читать и перечитывать их – наслаждение. После ухода братьев Стругацких, Миша – физик, ставший писателем, был лучшим, на мой взгляд, из российских фантастов.

На момент смерти Михаилу Ахманову было 73 года. О причинах ухода ничего не сообщается.

Писатель родился и жил в Ленинграде, закончил физический факультет ЛГУ, в 1971 году получил степень кандидата физико-математических наук, а в конце восьмидесятых занялся переводами англо-американской фантастики. В 1998 году Ахманов закончил научную карьеру, вступил в Союз писателей и занялся литературой профессионально.