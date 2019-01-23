2019-01-23T13:20:10+03:00
Происшествия

Серийный похититель велосипедов в Петербурге предстанет перед судом

С апреля по август 2018 года мужчина совершил 18 краж
Лилия КОЗЛОВА
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Похитителю велосипедов в Петербурге грозит пять лет тюрьмы Фото: архив "КП"Похитителю велосипедов в Петербурге грозит пять лет тюрьмы Фото: архив "КП"
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Драма «Похитители велосипедов» 1948 года режиссера Витторио де Сика, ставшая классикой мирового кинематографа, по всей видимости, далеко не любимый фильм реальных воров. Жизнь вора в картине заканчивается достаточно трагично, как и судьба большинства людей, которые пошли на кражу. Так, в Петербурге перед судом предстанет мужчина, который обвиняется в том, что он украл 18 велосипедов.

- По версии следствия, с апреля по август 2018 года обвиняемый украл 18 велосипедов в Приморском районе Петербурга. После краденые вещи он продавал, а деньгами распоряжался по своему усмотрению, - сообщила прокуратура Северной столицы.

Сейчас подозреваемый находится под страже. Прокуратура передала дело на рассмотрение в Приморский районный суд. Мужчина свою вину полностью признал. Теперь ему светит наказание – до пяти лет тюрьмы.

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