Акция «Блокадный свет» пройдет в Петропавловской крепости 27 января

СЕГОДНЯ 13:58 2019-01-23T14:00:58+03:00

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В это воскресение, 27 января, Петербург будет отмечать 75-ю годовщину со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В честь этого в городе состоится парад и множество других памятных мероприятий. Так, в Петропавловской крепости пройдет акция «Блокадный свет».

- С 17 до 20 часов 27 января в петербургской Петропавловской крепости, атриуме Комендантского дома на Соборной площади участники акции запустят в небо 900 белых и 900 черных шаров, которые будут символизировать 900 дней и ночей блокады города на Неве, - сообщила пресс-служба ГМИ СПб.

Программа мероприятия включает в себя открытие выставки достижений студенческих поисковых отрядов, встречу почетных гостей, минуту молчания, прослушивание слов Левитана о снятии блокады и многое другое. Запуск воздушных шаров состоится в 19:59 часов.