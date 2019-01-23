2019-01-23T15:54:30+03:00
Общество

Ленобласть не будет менять маршруты автобусов до Петербурга

Власти 47 региона заявили, что их на данный момент устраивает существующая транспортная сеть
Петр КИБЕР
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Ленобласть не стала отменять автобусные маршруты до Петербурга.Ленобласть не стала отменять автобусные маршруты до Петербурга.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Управление по транспорту Ленинградской области отказалось согласовывать изменения в маршрутной сети и отменять автобусы от/до Петербурга, которые предлагали коллеги из Северной столицы.

- 38 маршрутов, включая автобусы во Всеволожск, Гатчину и Кудрово, являются удобными для пассажиров, поэтому регион не считает нужной какую-либо редакцию направлений, включая изменение путей следования, смену остановок или отмену маршрутов, - заявил глава транспортного управления Ленобласти Павел Постовалов.

По словам чиновника, петербургский комитет по транспорту предлагал сократить 68 автобусных маршрутов, которые курсируют между двумя регионами. При этом в год ими пользуются около семи миллионов человек.

На данный момент между Петербургом и Ленобластью автобусы курсируют по 172 маршрутам, за которые отвечает комитет по транспорту Северной столицы и 142, находящиеся в ведении 47 региона.

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