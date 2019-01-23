Чемпионка мира по боксу заступилась за Волочкову и вызвала Шнурова на бой
Неожиданный вызов получил Сергей Шнуров. Чемпионка мира по боксу в легком весе среди женщин Фируза Шарипова вызвала музыканта на поединок в ринге из-за оскорбительного по ее мнению стихотворения, которое Шнуров написал в адрес Анастасии Волочковой.
- Я вообще не понимаю, за что Сергей Шнуров решил высмеять Волочкову. Давайте проведем несколько раундов в спарринге и посмотрим, как после этого вы прочитаете свое новое стихотворение, - написала спортсменка в своем «Инстаграме».
Шарипова добавила, что известная в прошлом балерина приходила к ней на тренировку и произвела впечатление открытого и доброго человека. При этом Волочкова – взрослая женщина и сама решает, как ей выглядеть на фото. Тем более, что не каждый сможет запросто сесть на шпагат.
Напомним, что ранее уже в своем «Инстаграме» лидер «Ленинграда» написал стихи такого содержания: «Кто талантом небогат, ну, а чё такова? Делайте везде шпагат, как Н. Волочкова», добавив далее предложение в любой ситуации «раздвигать ляжки».