Чемпионка мира по боксу заступилась за Волочкову и вызвала Шнурова на бой

СЕГОДНЯ 17:25 2019-01-23T17:25:21+03:00

Фируза Шарипова предложила музыканту провести несколько раундов на ринге и лишь после этого писать новые стихи

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Неожиданный вызов получил Сергей Шнуров. Чемпионка мира по боксу в легком весе среди женщин Фируза Шарипова вызвала музыканта на поединок в ринге из-за оскорбительного по ее мнению стихотворения, которое Шнуров написал в адрес Анастасии Волочковой.

- Я вообще не понимаю, за что Сергей Шнуров решил высмеять Волочкову. Давайте проведем несколько раундов в спарринге и посмотрим, как после этого вы прочитаете свое новое стихотворение, - написала спортсменка в своем «Инстаграме».

Шарипова добавила, что известная в прошлом балерина приходила к ней на тренировку и произвела впечатление открытого и доброго человека. При этом Волочкова – взрослая женщина и сама решает, как ей выглядеть на фото. Тем более, что не каждый сможет запросто сесть на шпагат.

Напомним, что ранее уже в своем «Инстаграме» лидер «Ленинграда» написал стихи такого содержания: «Кто талантом небогат, ну, а чё такова? Делайте везде шпагат, как Н. Волочкова», добавив далее предложение в любой ситуации «раздвигать ляжки».