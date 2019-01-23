Реконструкция Гореловского путепровода завершится в августе 2019 года

СЕГОДНЯ 20:29 2019-01-23T20:29:46+03:00

В данный момент строители вырыли котлован и заливают бетон в опалубку под опоры моста

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Реконструкция Гореловского путепровода, которая назрела уже давно, вошла в свою завершающую стадию. Сейчас строители вырыли котлован и начинают заливку бетона в основание второй очереди будущей переправы. А сегодня комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Петербурга назвал и сроки сдачи объекта.

- Работы по реконструкции Гореловского путепровода будут завершены в августе 2019 года, - сообщает пресс-служба КРТИ.

Ранее, в рамках первого этапа работ, которые идут с 2017 года, был построен новый, двухполосный мост. По нему пустили движение в августе 2018 года. После этого строители демонтирован старый путепровод и приступили к реализации второй очереди проекта.

Справка «КП»:

Путепровод расположен в Красносельском районе Санкт-Петербурга у поселка Горелово на 11 км Таллинского шоссе и пересекает два главных пути железной дороги Петербург – Красное Село. До реконструкции объект был в аварийном состоянии. После реконструкции здесь будет шесть полос движения с расчетной скоростью 80 километров в час. Стоимость работ – 889 миллионов рублей.