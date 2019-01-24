2019-01-24T00:21:40+03:00
Спорт

Петербургские фигуристы претендуют на медали чемпионата Европы 2019

Александра Бойкова-Дмитрий Козловский проводят на взрослом уровне только первый сезон, но уже заявили о себе на чемпионате Европы
Борис ХОДОРОВСКИЙ
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Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
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По результатам короткой программы ЧЕ-2019 четыре спортивные пары расположились в протоколе в промежутке менее четырех баллов. Все они претендуют на медали чемпионата Европы, при условии чистого проката произвольной программы и ошибок конкурентов. В квартете претендентов ученики Тамары Москвиной - Александра Бойкова-Дмитрий Козловский.

Не попав в финал Гран-при, петербуржские фигуристы блестяще выступили на чемпионате России в Саранске. После того, как из-за болезни партнера с чемпионата Европы вынуждены были сняться Наталья Забияко и Александр Энберт, Бойкова и Козловский стали второй по рангу парой в сборной.

- Это не имеет никакого значения, - заметил после проката короткой программы Дмитрий. – Мы на любой старт настраиваемся независимо от своего статуса. Здесь, в Минске, все просто супер! Трибуны заполнены до отказа, всюду российские флаги. Такое впечатление, что проводится чемпионат мира с участием только российских фигуристов.

Непривычная обстановка и повышенное давление, связанное со статусом турнира, не сказалось на выступлении питерских фигуристов. За свой прокат ученики Москвиной получили лучшие баллы в сезоне!

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