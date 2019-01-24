2019-01-24T11:56:21+03:00
Происшествия

Петербуржец умер в драке за парковочное место

Житель города лишился жизни, ввязавшись в спор за право поставить машину
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржец умер в драке за место на парковкеПетербуржец умер в драке за место на парковкеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Суд Калининского районного суда Петербурга рассмотрит дело о смерти на парковки. Двое жителей города ввязались в конфликт за парковочное место, который закончился трагически. Один участник драки уже в могиле, а второй может оказаться в тюрьме на 15 лет.

- Инцидент произошел вечером в сентябре 2018 года. Возле дома 87 по проспекту Металлистов в Калининском районе двое мужчин не поделили парковочное место, и между ними завязался конфликт, - рассказали в прокуратуре Петербурга.

Ситуация накалялась, крики между мужчинами становились громче. В пылу конфликта один из них начал избивать второго. Он наносил удары по голове и телу до тех пор, пока несчастный не упал без сил на асфальт.

Тем же вечером в машине скорой помощи, которая мчалась доставить избитого в больницу, он скончался. Причиной стала закрытая тупая травма головы, осложнившаяся сдавлением, отеком и дислокацией головного мозга. Явно место на парковке не стоило двух разрушенных судеб.

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