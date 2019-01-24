Автомобилисты Петербурга жалуются на пробки из-за колонны военной техники

СЕГОДНЯ 12:28 2019-01-24T12:28:43+03:00

Спешащие на работу жители города все утро встречают на дороге танки и БТР

Изменить размер текста: A A

В 10 часов утра в четверг, 24 января, на Дворцовой площади Петербурга прошла генеральная репетиция парада в честь 75-й годовщины полного снятия фашистской блокады. В течение всего утра автомобилисты города жаловались, что, то тут, то там проезжает колонна военной техники, из-за которой водителям приходится стоять в пробках.

- В 5:50 полностью перекрыли въезд на Литейный и дальше со стороны Приморского проспекта, - сообщили автомобилисты в соцсети.

Также сообщения о перекрытых дорогах поступали с Пироговской набережной и возле Пискаревского кладбища, куда, по всей видимости, танки и направлялись.

- Пока 40 минут без движения стоит. Был у Троицкого моста полтора часа назад – тоже перекрыт, - пожаловался еще один водитель.

Сейчас в Северной столице наблюдаются семибалльные пробки. Большое количество горожан сетуют на то, что из-за подготовки к параду опоздали на работу.