2019-01-24T14:29:03+03:00
Дом. Семья

На проспект Пятилеток «из Хогвартса»: Петербуржцы сняли на видео сову

Как лесная гостья оказалась в центре оживленного района 5-миллионного города – история умалчивает
Петр КИБЕР
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Во дворе на проспекте Пятилеток обнаружилась сова. Фото: ПИКАЛОВА Анна.Во дворе на проспекте Пятилеток обнаружилась сова. Фото: ПИКАЛОВА Анна.
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Неожиданный визит крупной лесной хищницы взбудоражил умы жителей Невского района Санкт-Петербурга. Днем, 24 января, во дворе одного из домов по проспекту Пятилеток люди заметили сову.

- Во дворе детского сада на дереве сидит сова, - пишут очевидцы в группе «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Учитывая оснащенность населения смартфонами, горожане бросились снимать птицу и позднее выложили видео в соцсети.

В комментариях петербуржцы не только пошутили, что ночная хищница ищет жертву посубтильнее, чтобы ночью утащить ее в лес, но и вспомнили, что в 80-х годах прошлого века дикие звери не боялись заходить в черту города.

Во дворе на проспекте Пятилеток сидит сова.Петербуржцы сняли на видео лесную гостью. Видео: "Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

- Раньше сов в городе приличное количество было. Мы ездили их смотреть в парк на улице Козлова. А сейчас это событие, - пишет Даша Волкова.

Впрочем, через некоторое время пернатая красавица исчезла с насиженного места.

- Кому-то приглашение в Хогвартс принесла и назад улетела, - предположили поклонники истории про Гарри Поттера.

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