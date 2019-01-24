На проспект Пятилеток «из Хогвартса»: Петербуржцы сняли на видео сову
Неожиданный визит крупной лесной хищницы взбудоражил умы жителей Невского района Санкт-Петербурга. Днем, 24 января, во дворе одного из домов по проспекту Пятилеток люди заметили сову.
- Во дворе детского сада на дереве сидит сова, - пишут очевидцы в группе «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Учитывая оснащенность населения смартфонами, горожане бросились снимать птицу и позднее выложили видео в соцсети.
В комментариях петербуржцы не только пошутили, что ночная хищница ищет жертву посубтильнее, чтобы ночью утащить ее в лес, но и вспомнили, что в 80-х годах прошлого века дикие звери не боялись заходить в черту города.
Во дворе на проспекте Пятилеток сидит сова.Петербуржцы сняли на видео лесную гостью. Видео: "Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
- Раньше сов в городе приличное количество было. Мы ездили их смотреть в парк на улице Козлова. А сейчас это событие, - пишет Даша Волкова.
Впрочем, через некоторое время пернатая красавица исчезла с насиженного места.
- Кому-то приглашение в Хогвартс принесла и назад улетела, - предположили поклонники истории про Гарри Поттера.