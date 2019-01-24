Новгородская чиновница объяснила, почему женщинам, родившим после 30, деньги не нужны

СЕГОДНЯ 16:02 2019-01-24T16:02:16+03:00

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Накануне, 23 января, Новгородская областная дума приняла новый закон о социальных выплатах для матерей, которые родили первого ребенка до 30 лет. Этим женщинам будет предоставляться единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей. Прекрасная инициатива обернулась небольшим скандалом из-за фразы спикера региональной думы Елены Писаревой, которая заявила, что родившим после 30-ти лет женщинам деньги не нужны.

- Мы с вами чётко должны понимать, что уже после 30 лет женщина понимает, что ей и деньги уже не нужны, а нужен малыш, которого она будет любить, — сказала председатель областной думы Елена Писарева.

Спикер Новгородской облдумы Елена Писарева: Женщинам после 30-ти деньги не нужны 00:00 00:00

Возмутившая многих фраза оказалась вырвана из контекста, пояснила сама чиновница в разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды в Петербурге». По ее словам, закон направлен на поддержку молодых еще семей, в которых мамами становятся студентки, женщины, только начавшие свой карьерный путь. Как правило, эта категория людей еще не твердо стоит на ногах, поэтому, зачастую, женщины боятся рожать и воспитывать детей. Сертификат на 100 тысяч рублей направлен именно на решение жилищного вопроса. Власти Новгородской области считают, что это может уберечь новорожденных малышей от дома малютки.

Что касается женщин за 30, то тут Писарева считает, что для них действительно самой главной ценностью являются именно дети.

- Мы с вами прекрасно понимаем, что если женщине 30 лет, 40 лет, для нее очень важно рождение малыша. Чтобы она была действительно полноценной и испытала это счастье – счастье материнства. Поэтому ни 100 тысяч, ни миллион, наверное, ничего уже не значат. А значит только рождение ребенка, - заключила чиновница.