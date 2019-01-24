2019-01-24T17:51:39+03:00
Спорт

«Зенит» заработал 168 миллионов евро и вошел в топ-25 самых доходных клубов Европы

Большую часть прибыли сине-бело-голубым принесла коммерческая деятельность
Петр КИБЕР
Поделиться:
"Зенит" заработал за 2018 год почти 168 миллионов евро и вошел в топ-25 успешных клубов Европы."Зенит" заработал за 2018 год почти 168 миллионов евро и вошел в топ-25 успешных клубов Европы.Фото: Александр ГЛУЗ (архив)
Изменить размер текста:

Петербургский «Зенит» оказался самым успешным из российских клубов на европейской арене. Но на этот раз не в спортивном, а в финансовом плане. Сине-бело-голубые вошли в топ-25 клубов Европы с самыми высокими доходами.

Согласно отчету аналитической компании Deloitte, первое место в списке тридцати самых финансово успешных клубов старого света занимает мадридской «Реал», заработавший более трех четвертей миллиарда евро, а точнее 750,9 миллионов.

На второй строчке рейтинга еще одна испанская команда. «Барселона» может похвастаться прибылью в 690,4 миллиона евро. Третьим стал лидер прошлогоднего рейтинга британский «Манчестер Юнайтед». На счету англичан «дьявольские» 666 миллионов.

Кроме них в десятке пять представителей английской Премьер-Лиги, и по одному клубу из Германии и Франции.

Лучшим и единственным представителем Российской премьер-лиги стал «Зенит». За 2018 год петербуржцы получили доход в 167,8 миллионов евро, 144,9 из которых заработаны благодаря коммерческим проектам.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Суд вернул в прокуратуру дело фигурантов о насилии в детдоме
Сотрудники ФСБ пришли с проверкой в Госстройнадзор Петербурга
В Ленобласти задержали педофила, снимавшего детское порно
Новгородская чиновница объяснила, почему женщинам, родившим после 30, деньги не нужны
Пьяный мужчина пытался устроить поножовщину в школе во Всеволожске
У гостьи Петербурга угнали «Лексус» прямо из-под носа
Петербургский промышленный комплекс вышел на докризисный уровень
Следующее повышение тарифов ЖКХ в Петербурге произойдет в июле
На проспект Пятилеток «из Хогвартса»: Петербуржцы сняли на видео сову
Депутат Ильковский призвал не ныть петербуржцев: «Вы еще снега не видели!»
В Петербурге планируют построить кольцевую линию метро
На Петербурге началось строительство первого за 30 лет крупного рыбопромыслового судна
На Сестрорецком хлебозаводе нашли тараканов
Автомобилисты Петербурга жалуются на пробки из-за колонны военной техники
Петербуржец умер в драке за парковочное место
12-летняя девочка скончалась после ДТП в Ленобласти
Разложившиеся трупы отца и сына нашли в квартире в Купчино
Подросток стал жертвой извращенца в петербургском метро
Выпавшая с 14 этажа петербурженка приземлилась в сугроб и осталась жива
Фонтан кипятка высотой с дом полночи бил на детской площадке в Петербурге
Петербуржцы выбрали главные проекты благоустройства города в 2018 году
Погода на 24 января в Петербурге: К городу приблизился циклон
Десятки биотуалетов установят в Петербурге на время празднования Дня снятия блокады
Петербургские фигуристы претендуют на медали чемпионата Европы 2019
За сутки с улиц Петербурга вывезли 67 тысяч кубометров снега
На углу Московского и Обводного начали ломать историческую проходную «Петмола»
Смольный законсервирует недостроенные станции метро
Реконструкция Гореловского путепровода завершится в августе 2019 года