«Зенит» заработал 168 миллионов евро и вошел в топ-25 самых доходных клубов Европы

СЕГОДНЯ 17:23 2019-01-24T17:51:39+03:00

"Зенит" заработал за 2018 год почти 168 миллионов евро и вошел в топ-25 успешных клубов Европы. Фото: Александр ГЛУЗ (архив)

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Петербургский «Зенит» оказался самым успешным из российских клубов на европейской арене. Но на этот раз не в спортивном, а в финансовом плане. Сине-бело-голубые вошли в топ-25 клубов Европы с самыми высокими доходами.

Согласно отчету аналитической компании Deloitte, первое место в списке тридцати самых финансово успешных клубов старого света занимает мадридской «Реал», заработавший более трех четвертей миллиарда евро, а точнее 750,9 миллионов.

На второй строчке рейтинга еще одна испанская команда. «Барселона» может похвастаться прибылью в 690,4 миллиона евро. Третьим стал лидер прошлогоднего рейтинга британский «Манчестер Юнайтед». На счету англичан «дьявольские» 666 миллионов.

Кроме них в десятке пять представителей английской Премьер-Лиги, и по одному клубу из Германии и Франции.

Лучшим и единственным представителем Российской премьер-лиги стал «Зенит». За 2018 год петербуржцы получили доход в 167,8 миллионов евро, 144,9 из которых заработаны благодаря коммерческим проектам.