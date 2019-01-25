Мужчина попал под поезд на станции метро «Ленинский проспект»

СЕГОДНЯ 11:47 2019-01-25T12:57:58+03:00

Рано утром, 25 января, в Петербурге сотрудники подземки спасали пассажиру жизнь [видео]

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В пятницу, 25 января, около восьми часов утра движение поездов на красной линии Петербургского метро приостановилось. Пассажир упал на рельсы на станции «Ленинский проспект». Мужчина оказался под поездом, прямо между вагонами. Благо, подоспевшие сотрудники подземки смогли вытащить его на платформу.

- На станции «Ленинский проспект» по направлению в «Девяткино» под поезд попал мужчина, - сообщили свидетели в социальной сети. – Со стороны дома 10 по бульвару Новаторов стояла реанимация, активно бегали сотрудники полиции и метрополитена. На платформе находились несколько бригад спасателей с носилками.

Упавшего мужчину быстро вызволили из капкана между вагонами. Сотрудники метрополитена столпились вокруг пострадавшего и очень осторожно стали поднимать его наверх, на платформу. После пассажира положили на пол и стали дожидаться врачей.

Мужчина упал под поезд на станции метро "Ленинском проспекте" в Петербурге .

О состоянии упавшего на рельсы, на данный момент не сообщается. Движение поездов было восстановлено в течение четырех минут. Сейчас метро работает в штатном режиме.