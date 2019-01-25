Из Петербурга идут самые длинные автобусные маршруты по России
Если предстоит преодолеть несколько сотен, а тем более тысяч километров, то люди обычно выбирают поезд или самолет. Но иногда путешественники садятся на автобус. И, как оказалось, из города на Неве идут самые протяженные в России маршруты.
- В рейтинг попали сразу четыре направления в Петербург, - сообщает сервис путешествий OneTwoTrip, аналитики которого и провели исследование.
Эксперты утверждают, что маршруты Дербент - Санкт-Петербург (2706 км), Махачкала - Санкт-Петербург (2694 км), Элиста - Санкт-Петербург (2367 км), Ставрополь - Санкт-Петербург (2245 км) – одни из самых протяженных в стране.
И глядя на цифры километража, который накручивают автобусы, в это легко поверить. Если путешествие из Петербурга в Москву, до которой «всего» 712 километров автобус преодолевает за 10-12 часов, то до Дербента придется ехать трое суток.
Причина, по которой люди пользуются подобным транспортом – относительная дешевизна билетов. Кроме того, на автобусе можно уехать, когда мест на поезд или самолет не осталось.