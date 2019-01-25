2019-01-25T19:05:33+03:00
Общество

В Петербурге открыли общежитие академии Следственного комитета

Здание было полностью отреставрировано для комфортных условий обучения и проживания воспитанников
Петр КИБЕР
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В Петербурге открыли здание общежития академии Следственного комитета. Фото: Пресс-служба ГК "РосСтройИнвест"В Петербурге открыли здание общежития академии Следственного комитета. Фото: Пресс-служба ГК "РосСтройИнвест"
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В пятницу, 25 января, состоялось торжественное открытие общежития Санкт-Петербургской академии Следственного комитета. В церемонии приняли участие врио губернатора Александр Беглов, председатель Следственного комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин и председатель правления группы компаний «РосСтройИнвест» Игорь Креславский.

- В новом общежитии созданы самые благоприятные условия для комфортного проживания студентов. В каждой комнате – отдельный санузел и душевая, а также рабочие и спальные места, - отметил Александр Бастрыкин.

В приветственной речи глава СК подчеркнул, что работы по капитальному ремонту были выполнены группой компаний «РосСтройИнвест» в рекордно короткие сроки – с сентября по декабрь 2018 года и наградил Игоря Креславского благодарственным письмом за вклад в развитие академии.

- Мы рады, что воспитанники и преподаватели академии СК получили современное здание, с достойными, комфортными условиями для проживания, учебы и работы, - сказал председатель правления строительной компании.

В Мероприятии принял участие глава СК РФ Александр Бастрыкин и председатель правления "РосСтройИнвест" Игорь Креславский. Фото: Пресс-служба ГК "РосСтройИнвест"

В Мероприятии принял участие глава СК РФ Александр Бастрыкин и председатель правления "РосСтройИнвест" Игорь Креславский. Фото: Пресс-служба ГК "РосСтройИнвест"

Также Игорь Креславский подчеркнул, что событие проходит в преддверии 75-летия снятия блокады Ленинграда, которое является важной датой для каждого жителя Северной столицы.

По этому случаю на концерт в актовом зале академии были приглашены блокадники, ветераны следствия и уголовного розыска, студенты и преподаватели. А врио губернатора Александр Беглов вручил почетным гостям памятный знак «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».

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