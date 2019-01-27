Блокадница Елена Галиндо отметила 100-летний юбилей в годовщину освобождения Ленинграда

СЕГОДНЯ 11:08 2019-01-27T11:08:13+03:00

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В день 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады день рождения отмечает участница Великой Отечественной войны Елена Федоровна Галиндо. Сегодня, 27 января, ей исполнилось сто лет. С вековым юбилеем и Ленинградским Днем Победы ее поздравил временно исполняющий обязанности Губернатора города Александр Беглов.

На фронте Елена Галиндо работала медсестрой. Фото: пресс-служба правительства Петербурга.

Встреча прошла дома у Елены Федоровны за кружечкой чая. Действующий глава города передал петербурженке поздравления, цветы и подарок от Президента России Владимира Путина.

Как рассказывают в пресс-службе правительства Петербурга, во время войны Елена Галиндо работала медсестрой. В 1941 она вступила в ряды армии и в составе Сортировочного эвакогоспиталя № 1439 дошла до Австрии. За время службы была отмечена боевыми наградами, в том числе орденом «Отечественной войны 2 степени», медалью «За боевые заслуги», медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг».

После окончания войны она более 50 лет трудилась в одном из медицинских учреждений Ленинграда. Много лет Елена Федоровна занималась театром. Сыграла более двадцати ролей во Дворце работников просвещения. За многолетний добросовестный труд Елене Федоровне присвоено звание «Ветеран труда». Недавно ей вручили памятный знак «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».