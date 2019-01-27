2019-01-27T19:12:27+03:00
Общество

«Сильное впечатление»: Владимир Путин посетил выставку, посвященную блокаде Ленинграда

Экспозиция патриотического объединения «Ленрезерв» открылась несколько дней назад
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Выставка рассказывает о тяжелых буднях блокадного Ленинграда.Выставка рассказывает о тяжелых буднях блокадного Ленинграда.Фото: Артем КИЛЬКИН
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После памятных мероприятий на Пискаревском кладбище президент России Владимир Путин посетил выставочный комплекс патриотического объединения «Ленрезерв». Экспозиция, посвященная 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, открылась в Петербурге накануне памятной даты. Экспозиция полностью воссоздают целую улицу блокадного Ленинграда с трехэтажными зданиями. Агитационные плакаты гласят: «Враг у ворот Ленинграда». Над стендом зияет огромная дыра на втором этаже в стене «Дома быта». Один из домов пробит 500-килограммовой бомбой. Рядом стоят исторические автомобили и военная техника.

В уголке НКВД кроме интерьера служебного кабинета можно увидеть портрет отца Владимира Путина Владимира Спиридоновича. Рядом с ним пояснительная записка: «красноармеец, стрелок».

- Во время войны Владимир Спиридонович был ранен, - рассказал «КП» экскурсовод выставки. – Поэтому он был отправлен на правый берег реки Невы. Там он и узнал, что его маленький ребенок умер от голода. Несмотря на все запреты, Владимир Спиридонович сразу вернулся домой из госпиталя. Он приезжает и видит, как его жену увозят в больницу. Врачи давали ей два-три дня. Но Владимир Спиридонович не сдался и поставил супругу на ноги. Она выздоровела, а потом они вместе пошли работать на завод. Вскоре у них родился сын Владимир.

Глава государства оценил экспозицию и отметил, что сложилось сильное, хорошее впечатление. В конце обхода Владимир Путин встретился с ветеранами-блокадниками.

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