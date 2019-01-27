2019-01-27T20:18:23+03:00
Спорт

Юрий Лодыгин покинул «Зенит»

Вратарь сине-бело-голубых будет выступать за греческий «Олимпиакос»
Надежда ФАТКУЛЛИНА
Поделиться:
Юрий Лодыгин покидает "Зенит".Юрий Лодыгин покидает "Зенит".Фото: Илья СМИРНОВ
Изменить размер текста:

Вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин перешел в другой клуб. Теперь он будет представлять греческий «Олипиакос». Как уточняет пресс-служба петербургского футбольного клуба, Лодыгин перешел в другую команду на правах аренды до конца сезона-2018/19.

Юрий Лодыгин, прежде выступавший за «Ксанти» и «Эордаикос», присоединился к петербуржцам 7 июня 2013 года и дебютировал в чемпионате страны месяц спустя. В составе «Зенита» он стал чемпионом России, обладателем Кубка и дважды — Суперкубка страны. Спортсмен провел в составе сине-бело-голубых 164 матча, за национальную сборную в качестве игрока «Зенита» — 11 встреч.

Сине-бело-голубые благодарят Юрия Лодыгина за совместную работу и желают удачи в составе новой команды! – отмечают в пресс-службе.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стало известно, с кем сразится Мария Шарапова в дебютном матче на St. Petersburg Ladies Trophy
«Сильное впечатление»: Владимир Путин посетил выставку, посвященную блокаде Ленинграда
На Малом проспекте Васильевского острова "опух" дом
На дороги Петербурга за два дня высыпали 50 тонн гранитной крошки
Прокуратура проверяет школу на улице Маршала Захарова из-за клопов и тараканов
Владимир Путин возложил цветы к мемориалу на Пискаревском кладбище и «Рубежному камню»
В Петербурге прогремит салют в честь годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады
Блокадница Елена Галиндо отметила 100-летний юбилей в годовщину освобождения Ленинграда
На Дворцовой площади в Петербурге начался парад, посвященный 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
Воскресенье в Петербурге будет морозным
На станции «Гостиный двор» при досмотре пассажира сработал газоанализатор
С Володарского моста на лед упала нетрезвая женщина
В парке трехсотлетия Петербурга зажгли 872 свечи в память о блокаде
В Петербурге создадут научно-образовательный центр для корабелов
На новейшем противоминном корабле «Иван Антонов» подняли Андреевский флаг
Матильда Шнурова развеяла слухи о закрытии ресторана «Кококо»
Петербуржцы «покорили» самый большой сугроб и назвали его именем главы комитета по благоустройству
Торжества в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда пройдут во Флориде
В страшной аварии с фурой погиб молодой водитель легковушки
На Пискаревском мемориальном кладбище возложили цветы к подножию Матери-Родины
Путин приветствовал участниц St.Petersburg Ladies Trophy 2019
К блокадной надписи на Невском проспекте возложили цветы