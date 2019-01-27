Юрий Лодыгин покинул «Зенит»

СЕГОДНЯ 20:18 2019-01-27T20:18:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин перешел в другой клуб. Теперь он будет представлять греческий «Олипиакос». Как уточняет пресс-служба петербургского футбольного клуба, Лодыгин перешел в другую команду на правах аренды до конца сезона-2018/19.

Юрий Лодыгин, прежде выступавший за «Ксанти» и «Эордаикос», присоединился к петербуржцам 7 июня 2013 года и дебютировал в чемпионате страны месяц спустя. В составе «Зенита» он стал чемпионом России, обладателем Кубка и дважды — Суперкубка страны. Спортсмен провел в составе сине-бело-голубых 164 матча, за национальную сборную в качестве игрока «Зенита» — 11 встреч.

Сине-бело-голубые благодарят Юрия Лодыгина за совместную работу и желают удачи в составе новой команды! – отмечают в пресс-службе.