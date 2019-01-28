2019-01-28T07:39:10+03:00
Общество

Прогноз погоды на 28 января: Рабочая неделя в Петербурге началась с 20-градусных морозов

Днем температура немного поднимется, а ко вторнику значительно потеплеет
Петр КИБЕР
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В понедельник в Петербурге морозно.В понедельник в Петербурге морозно.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Первый рабочий день новой недели в Петербурге оказался морозным до дрожи. Жители Северной столицы, ранним утром отправившиеся на работу, кутались в шарфы, пока бежали до метро. Тем, кто ждал автобуса или заводил машину было не веселее – на улице было минус 20 градусов.

- 28 января в Санкт-Петербурге преимущественно без осадков, ночью и утром слабый туман, изморозь. Ветер юго-восточный, умеренный. Днем температура воздуха составит -11…-13 градусов. Атмосферное давление будет понижаться, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

На дорогах гололед и очень скользко, поэтому водителям стоит сбросить ск4орость и увеличить дистанцию.

Но если понедельник оказался морозным, то уже ко вторнику значительно потеплеет. По прогнозу синоптиков, 29 января лишь ночью будет около 12 градусов мороза, а днем градусники покажут всего -2..-4. Среда и вовсе обещает быть «околонулевой» с мокрым снегом и слабой метелью.

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