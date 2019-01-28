2019-01-28T08:22:44+03:00
Происшествия

В руках у 12-летнего жителя Адмиралтейского района взорвалась петарда

В причинах и обстоятельствах инцидента разбирается полиция
Петр КИБЕР
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У юного петербуржца в руках взорвалась петарда.У юного петербуржца в руках взорвалась петарда.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Трагедией едва не закончились игры с пиротехникой для 12-летнего жителя Санкт-Петербурга. 27 января в одну из детских городских больниц доставили мальчика с многочисленными рваными ранами правой руки.

- Днем в воскресенье в полицию Адмиралтейского района поступила телефонограмма о том, что от одного из домов по Фурштадской улице с взрывной травмой в состоянии средней тяжести госпитализирован ребенок, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Приехавшим с проверкой информации стражам порядка родители мальчика пояснили, что их сын собирался взорвать петарду, но, по неизвестной причине, пиротехника сдетонировала прямо в руках ребенка.

По счастью, мощность заряда была небольшой, поэтому все обошлось травмами кисти правой руки. Тем не менее, полиция проведет проверку по факту ЧП и после этого даст оценку действиям родителей.

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