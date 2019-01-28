«Метрострой» получил шесть исков от «Водоканала» и других частных компаний в один день

СЕГОДНЯ 14:56 2019-01-28T15:00:46+03:00

Общая сумма исков к петербургской компании составляет более 20 миллионов рублей

Изменить размер текста: A A

После того, как стало известно, что власти Петербурга собираются разорвать все контракты с «Метростроем», против предприятия обернулись и другие компании. Шесть исков за один день получил «Метрострой» от «Водоканала» и еще четырех частных организаций на общую сумму более 20 миллионов рублей.

- В арбитражный суд Петербурга обратились компании: «Палмиери-Тоннельное оборудование», строительная компания «ОГП – Северо-Запад», «МОСПИК» и «Электростандарт – прибор». Каждое предприятие подало иск на «Метрострой», - говорится в материалах обращений на сайте арбитражного суда.

Кроме того, в картотеке имеется еще два иска от государственного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга». Организация хочет, чтобы строители метро выплатили ей более 480 тысяч рублей.

- Как правило, иски связаны с задержкой оплаты материалов, оборудования и услуг. Как только у «Метростроя» появится возможность, все законные требования наших контрагентов будут удовлетворены, - сообщили в пресс-службе строителей метро.

Все данные иски были зарегистрированы в суде в субботу, 26 января.