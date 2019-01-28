УФАС заинтересовалось непристойной рекламой бара в центре Петербурга

СЕГОДНЯ 17:49 2019-01-28T17:49:55+03:00

Имбирный человечек с кляпом во рту и плеткой красуется на витрине заведения на Литейном проспекте

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«Я взял твою бу! И я ее ***!» - красуется надпись на витрине одного из баров на Литейном проспекте Петербурга. Правда, от предполагаемого нецензурного слова осталась только буква «е», а все остальные закрыты «звездочками». Однако его не сложно угадать в рифмованном слогане. УФАС города на Неве возбудило дело по жалобе одной из петербурженок, которая посчитала подобные фразы на улицах Северной столицы недопустимыми.

- В витрине заведения Nebar, выходящей прямо на Литейный проспект, размещена реклама, содержащая непристойные выражения. Несмотря на закрытие 2 букв с помощью знаков "*" слово читается однозначно, - заявила возмущенная жительница Петербурга.

Причем, эта непристойная фраза «произносится» имбирным человечком. Сказочный персонаж изображен на витрине с кляпом во рту, наручниками и плеткой в руках. На входной двери над графиком работы бара красуется надпись – «Войди в меня».

«Любая реклама должна разрабатываться с высокой степенью ответственности перед обществом. Учитывая, что это уже рецидив хочется поинтересоваться у руководства точки общепита: неужели у вас так плохо с креативом? Неужели в богатейшем русском языке так мало слов, из которых можно сложить интересное и привлекающее внимание рекламное объявление?», - удивился руководитель петербургского УФАС Вадим Владимиров.

На все вопросы о наличии фантазии и использовании обсценной лексики владельцы бара ответят на заседании комиссии антимонопольщиков 19 февраля.