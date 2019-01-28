Ракицкий из «Шахтера» перешел на 3,5 года в «Зенит»

28 Янв. 23:46 2019-01-28T23:46:43+03:00

До этого футболист играл также за национальную сборную Украины - провел 54 матча

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В футбольном клубе «Зенит» пополнение. Вечером 28 января стало известно о том, что в петербургскую команду перешел Ярослав Ракицкий из «Шахтера». Информацию об этом и о соглашении о переходе центрального защитника в состав команды Семака подтвердили в самом «Зените». Как пояснили в пресс-службе сине-бело-голубых, контракт с Ракицким подписан на 3,5 года.

- Я перешел из одной топ-команды, из «Шахтера», в другую топ-команду - «Зенит», - приводят слова Ракицкого в «Зените». - Буду делать все, что от меня зависит, и выкладываться на поле на все сто процентов.

Известно, что Ярослав Ракицкий будет играть за «Зенит» под номером 44. И, кстати, как выяснилось, с Петербургом новоявленного защитника сине-бело-голубых связывают родственные отношения. У Ярослава в Северной столице живет отец.

- Он живет здесь больше 20 лет, я несколько раз прилетал к нему в гости, - рассказал 29-летний футболист.

СПРАВКА «КП»

Ярослав Ракицкий родился в Першотравенске. Футболом занимается с 6 лет. В «Шахтере» провел 326 матчей и забил 14 мячей. Является семикратным чемпионом Украины, шестикратным обладателем Кубка и Суперкубка страны. За национальную сборную Украины провел 54 матча и забил 4 мяча. Принимал участие в чемпионатах Европы 2012-го и 2016-го.