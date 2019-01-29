Реальные доходы петербуржцев за год упали на 3,3 процента

СЕГОДНЯ 14:02 2019-01-29T14:02:02+03:00

По статистике зарплаты подросли, но не так сильно, как цены

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Городского аналитическое агентство Петростат подвело итоги 2018 года. Посмотрев цифры эксперты подвели итог: реальные доходы горожан упали на 3,3 процента. Зарплаты росли, но цены росли быстрее.

- Номинальный рост доходов составил 7,6 процента, а реальный – всего на четыре. Инфляция оказалась выше, - сообщается на сайте Петростата.

При этом средняя зарплата, по заверениям экспертов, составила в городе 58 тысяч 310 рублей. Естественно, что самыми высокооплачиваемыми должностями остаются руководители и топ-менеджеры крупных предприятий, а также специалисты IT-отрасли. Выше среднего получают врачи крупных медцентров, инженеры а также «синие воротнички» на заводах и в строительной отрасли.

При этом работу найти стало сложнее. За год количество зарегистрированных в Центрах занятости выросло на 1,7 процента и составило 12 тысяч человек.