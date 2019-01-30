Сотрудники МЧС спасли собаку и кота из залитой кипятком квартиры на Мясной улице

СЕГОДНЯ 08:27 2019-01-30T08:27:46+03:00

Хозяйка животных была на работе в тот момент, когда у соседей сверху прорвало трубу [видео]

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Целая спасательная операция развернулась вечером 29 января в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. В одной из квартир дома на Мясной улице прорвало трубу с горячей водой. Кипяток хлынул из стояка и затопил квартиру, расположенную ниже. И все бы ничего, но за запертой дверью оказались собака и кот. Соседи вызвали спасателей.

- Не ожидала увидеть в соцсетях пост про мою квартиру. Все затоплено. Мне теперь нужен дом, - написала несчастливая хозяйка в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Впрочем, главные виновники переполоха – питомцы девушки оказались живы и здоровы, но сильно перепугались. Животным пришлось просидеть больше часа в залитой кипятком и заполненной паром квартире.

Спасатели достали из залитой кипятком квартиры собаку и кошку.Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Сначала аварийные бригады никак не могли попасть в верхнюю квартиру, в которой и произошла авария, а потом обеспокоенные соседи ждали спасателей и участкового, чтобы вскрыть дверь. В итоге замки и петли спилили и собаку с кошкой вызволили из плена. А воду аварийщики отключили позднее. Во всем доме. До утра.

ИСТОЧНИК KP.RU