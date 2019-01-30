2019-01-30T15:25:31+03:00
Общество

Дети накормили блинами главу Санкт-Петербурга

30 января временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов побывал на «Фабрике профессий» на Васильевском острове
Антон БАЛУЕВ
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«Фабрика профессий» открылась в октябре 2018 года в школе № 5, причем, не только для тех, кто в ней учится, но и для ребят всего района. Открыты двери Фабрики и для детей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь ребята осваивают навыки парикмахера, стилиста-визажиста, мастера маникюра, часовщика, пекаря, модельера, скорняка.

Дети, которые на «Фабрике профессий» получают поварские навыки, угостили Александра Беглова блинами с вареньем и сгущенкой.

-Замечательно здесь готовят! – поделился впечатлениями Александр Беглов, - А вообще в этой школе дети получают навыки, которые пригодятся им в повседневной жизни. Например, приготовить себе завтрак и родителей накормить, отремонтировать часы, или одежду. Повлияют ли эти навыки на выбор профессии - не важно. Главное, ребята не болтаются по улице, а изучают профессию. Поэтому мы будем всячески развивать дополнительное образование.

Кстати, дети из групп риска и с ограниченными возможностями здоровья после школы зачастую испытывают проблемы в получении профильного образования. И для них открыты только неквалифицированные вакансии.

Поэтому «Фабрика профессий» создает условия для профессионального самоопределения школьников и изучения основ рабочих профессий. А ее цель – помочь детям не остаться в будущем без работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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